В Твери после дождя затопило улицы и дворы

В Твери улицы и дворы затопило после дождя Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В ночь на 3 мая на Тверь и районы Тверской области обрушился сильный ливень. О непогоде накануне жителей Верхневолжья предупреждало ГУ регионального МЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Также сообщалось об усиление восточного, юго-восточного ветра отдельными порывами 13-18 м/с.

Утром, 3 мая, автовладельцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" сообщили, что из-за большого количества осадков оказались затоплены некоторые проблемные участки дорог в Твери. В частности, пересечение проспекта Победы и улицы 15 лет Октября, улица Фрунзе. Водители не исключают, что в течение дня затопленными могут оказаться и другие улицы и проспекты.

Огромные лужи разлились и в некоторых дворах.

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает, что при усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Будьте внимательны и осторожны!