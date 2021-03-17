Знаменитый хоккеист из Твери Илья Ковальчук готовится к первому матчу второго раунда плей-офф

Илья Ковальчук - на тренировке перед первой игрой второго раунда плей-офф. Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

18 марта во втором раунде плей-офф зоны "Восток" Кубка Гагарина омский хоккейный клуб «Авангард» сразится с магнитогорским «Металлургом». В составе «Авангарда», конечно, выйдет воспитанник тверского хоккея, олимпийский и мировой чемпион Илья Ковальчук.

Была опасность, что Кови не сыграет в этом матче - над ним висела угроза дисквалификации за грубый фол в последней игре первого раунда плей-офф против «Автомобилиста». Илья тогда хотел сыграть против соперника в свойственной ему силовой манере, но переборщил и травмировал хоккеиста команды-визави.

В той игре его удалили, а затем спортивно-дисциплинарный комитет решил не наказывать Ковальчука еще и дисквалификацией на следующий матч.

К слову Илья хорошо провел первую серию, особенно он блеснул в четвертой игре, забросив две шайбы.

«Металлургу» Ковальчук тоже забивал не так давно - 9 января в матче Чемпионата КХЛ.

Пожелаем звезде мирового хоккея из Твери успешной игры и победы в предстоящей серии.

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