Жителей Нелидова в Тверской области засыпало сажей

Жителей Нелидова засыпало сажей Фото: vk.com/"Подслушано Нелидово"/Елена Алёшина

Утром 28 апреля жители города Нелидово сообщили в соцсети, что их засыпало сажей.

- Сегодня, в 6:00 утра вышла, и был шок. Вся Победа в копоти. Пятый год живу на Победе, и первый раз такое вижу, - написала в группе "Подслушано Нелидово" местная жительница.

Всю машину автора поста засыпало сажей. В подтверждение женщина опубликовала фотографии.

В комментариях жители отмечают, что подобная ситуация на улице Куйбышева. В саже оказались не только машины на улице, но и окна, и подоконники в квартирах. Сажа плавает и в бочках, в которые жители частных домов собирают воду с крыш.

Местне предполагают, что выброс сажи произошел с местного ДОКа, но точные причины пока неизвестны.