Муниципальные чиновники Тверской области отмечают профессиональный праздник

Работников и ветеранов муниципальных органов Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя. Фото: ПТО

21 апреля в календаре в России отмечен как День местного самоуправления. Работников и ветеранов муниципальных органов Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Верхневолжье внесло значительный вклад в становление самого близкого к населению уровня власти. В XIX веке Тверское губернское земство было одним из самых эффективных в России. Многие передовые начинания тверских земцев внесли важный вклад в развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства, статистики в нашей стране. Сегодня органы местного самоуправления ежедневно решают самые насущные для жителей вопросы, вносят важный вклад в модернизацию социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, обустройство территорий, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Накануне профессионального праздника губернатор вручил награды 26 сотрудникам органов местного самоуправления Тверской области.