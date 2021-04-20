В Твери Игорь Руденя наградил муниципальных чиновников

Игорь Руденя вручил награды сотрудникам органов местного самоуправления в большом зале областного правительства. Фото: ПТО

20 апреля губернатор Игорь Руденя вручил награды сотрудникам органов местного самоуправления Тверской области. Завтра у них профессиональный праздник - День местного самоуправления.

Звание «Почетный работник муниципальной службы Тверской области» присвоено главному специалисту отдела по работе с постоянными комитетами аппарата Тверской городской Думы Елене Селезневой.

Благодарность губернатора объявлена руководителю отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Осташковского городского округа Надежде Алексеевой.

Благодарностей и почетных грамот губернатора также удостоены еще 24 чиновника из органов местного самоуправления Верхневолжья.

- Ежедневно вы и ваши коллеги решаете множество важных вопросов, определяющих качество жизни наших граждан, - обратился к муниципальным чиновникам Игорь Руденя.

Губернатор напомнил, что по поручению Президента России для повышения эффективности системы муниципальной власти разрабатывается проект Основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года. В первую очередь документ призван расширить финансовые и ресурсные возможности территорий.

В Тверской области принят ряд решений для муниципалитетов. Одно из них - преобразования районов в муниципальные и городские округа. Это позволяет активнее привлекать федеральные средства для решения актуальных задач на местах.

Также для ряда отстающих в экономическом плане муниципалитетов будут разработаны и реализованы индивидуальные комплексные программы на пятилетний период.