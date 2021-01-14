Губернатор Игорь Руденя сообщил журналистам о готовности к строительству Западного моста в ходе рабочей поездки 14 января в Торжок и Вышний Волочек.- Вся документация готова и прошла необходимые экспертизы. В бюджет Тверской области включены запланированные на стройку средства, начиная с 2021 года - это около трех миллиардов рублей. Уже в этом году планируем приступить к строительству. Уверен, что проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации, - сказал Игорь Руденя.По словам губернатора, срок строительства Западного моста может составить менее 36 месяцев.При этом в проекте на самом деле три объекта: непосредственно строительство моста, а также реконструкции «горбатого» моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади в Пролетарском районе.Глава региона отметил, что для такого масштабного дела необходим крупный подрядчик федерального уровня:- Сейчас мы ведем консультации и рассчитываем, что в течение месяца появится понимание, кто придет на стройку.Напомним, что вчера Президент Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ дал поручение по строительству Западного моста в Твери.