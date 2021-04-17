Коронавирус в Твери, последние новости на 17 апреля 2021: как стать донором плазмы для больных COVID-19

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 872 случаев заражения COVID-19 (+86 за сутки).

Выздоровели 36 922 человек (+92 за последние сутки).

Изолированы 1149 больных (-13).

Умерли 801 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 514 заболевших (+32 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2714 (+8),

Вышневолоцкий городской округ – 2131 (+5),

Ржев – 2153 (+5),

Калининский район – 1608 (0),

Торжок – 1587 (+2),

Кимры – 1542 (+4),

Бологовский район – 1016 (+3).

Графика: Яндекс

В Тверскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 – 11 400 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 96 190 человек – это 76,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1 703 человека. В федеральный регистр внесена информация о 90 106 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Тверском регионе развернуто 38 стационарных прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Мужчины, переболевшие COVID-19 или прошедшие полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции не менее 30 дней назад, могут стать донорами плазмы крови. Компонент используется в комплексной терапии при лечении больных ковидом в инфекционных госпиталях.

Допуск донора к плазмаферезу имеет обязательные требования. Это: возраст от 18 до 55 лет, масса тела более 50 кг, удовлетворительное самочувствие, отсутствие жалоб и симптомов ОРВИ, наличие официального медицинского заключения утвержденной формы о перенесенной инфекции Covid-19, отрицательные результаты исследований на ВИЧ, гепатиты В и С (осуществляется бесплатно для донора); гемограмма, биохимическое исследование крови (бесплатно для донора); исследования на содержание (титр) специфических антител (IgG) к SARS Cov2 (бесплатно для донора).

Для осмотра и допуска к плазмаферезу можно обращаться по телефону донорского отделения Тверской областной станции переливания крови: 8(4822) 58-74-32.

Первичный донор получает компенсацию за питание и меры социальной поддержки согласно действующему законодательству Российской Федерации и Тверской области.

Графика: ПТО

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