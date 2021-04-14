Прокуратура завершила проверку по факту гибели девочки на реке в Тверской области

Прокуратурой вынесено представление директору школы Фото: архив "КП"

Прокуратура Тверской области по итогам проверки по факту гибели школьницы в реке Западная Двина выявила нарушения требований федерального законодательства в школе, где училась погибшая.

Выяснилось, что школьникам не рассказывали о правилах безопасного поведения на воде и не вели разъяснительную работу. В адрес директора школы прокурором района внесено представление.

За отсутствие в школах района программ и методик, направленных на профилактику детского травматизма и несчастных случаев, представление также вынесено на имя главы администрации Андреапольского муниципального округа.

Напомним, ЧП произошло в марте 2021 года. 10-летняя жительница Андреаполя ушла кататься с горки и пропала. Ее следы оборваись у кромки льда на реке Западная Двина.

Были организованы поиски пропавшей девочки. Спустя несколько дней тело погибшей на дне реки нашли водолазы.

По факту гибели ребенка возбуждено и расследуется уголовное дело.