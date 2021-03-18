Тело пропавшей 10-летней девочки нашли водолазы в реке Западная Двина в Тверской области

Тело пропавшей девочки нашли в реке водолазы Фото: СУ СК РФ по Тверской области

18 марта во время поисково-спасательных мероприятий в реке Западная Двина водолазы нашли тело пропавшей 10-летней девочки из Андреаполя.

13 марта Варвара Зайцева ушла кататься с горки на ледянке и пропала. Родители обратились в полицию. Были организованы поиски.

Возле полыньи на реке Западная Двина, недалеко от места, где каталась с горы девочка, была обнаружена дорожка детских следов. У кромки льда следы заканчивались. На месте следователи изъяли ледянку и слепки детских следов.

По факту пропажи ребенка Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области было возбуждено угодовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Поиски пропавшей девочки продолжались несколько дней. Были опрошены родственники, возможные свидетели, установлен круг знакомых пропавшей. В поисковых мероприятиях были задействованы волонтеры, полицейские, следователи, водолазы.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.