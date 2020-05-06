2020-05-06T21:43:01+03:00
Происшествия

30-летний мужчина во время ссоры зарезал трех человек в Тверской области

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве
Ирина ТАРАСОВА
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Трагедия произошла во дворе дома в селе Михайловское Калининского района. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиТрагедия произошла во дворе дома в селе Михайловское Калининского района. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Громкое дело с конфликтом и убийством в селе Михайловское Калининского района получило продолжение.

Напомним, вечером 2 марта на участке дома между местным жителем и 39-летним, 34-летним и 30-летним мужчинами произошел конфликт, который начался с потасовки и драки, а завершился убийством. Житель села схватил нож и ударил им нападавшим, повредив жизненно важные органы. Уточняется, что все трое скончались на месте происшествия.

На место выезжали следственно-оперативная группа ОМВД России по Калининскому району, а также следователи и криминалисты СУ СК России по Тверской области.

- Был проведен осмотр, назначены медицинские и криминалистические экспертизы, изъято орудие убийства. Мужчина, совершивший тройное убийство, был задержан по «горячим следам» и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), - комментируют в ведомстве.

В настоящее время продолжаются со стороны полиции СК продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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