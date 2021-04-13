Жители Тверской области начали приносить из леса клещей

Начался сезон активности клещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области начался сезон активности клещей. Как рассказала "КП"-Тверь" читательница, в минувшие выходные ею были замечены первые активности насекомых. Одного клеща заметили на одежде уже дома, когда пришли из леса.

Управление Россельхознадзора ведет еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

- За последнюю неделю в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обращений не поступало, - сообщили в ведомстве. - По состоянию на 12 апреля случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Прививку против клещевого вирусного энцефалита сделали более 1500 человек, относящихся к контингенту группы риска.