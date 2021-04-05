Кровососы ищут красненькой: клещи активизировались в Тверской области

Опасные букашки готовы попить нашей кровушки, и мы должны знать, как себя от них обезопасить. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сезон охоты клещей на человека открыт. Ночи в начале апреля ещё довольно холодные, но пусть это не обманет вашу осторожность: опасные букашки уже вполне активны и готовы попить нашей кровушки.

- Период сезонной активности клещей приходится на апрель - август, в некоторые годы начинается в марте в связи с ранней тёплой весной и заканчивается в октябре в связи с длительным тёплым осенним периодом, - предупреждают тверские специалисты Роспотребнадзора.

Кстати, учитывая снежную зиму, клещей в этот сезон должно быть видимо-невидимо. Под тёплым одеялом снега зимовалось им безопасно и уютно.

Опасные районы

Клещи опасны болезнями, которые они переносят. Самая страшная - клещевой энцефалит. Это вирусное заболевание, поражающее серое вещество головного мозга или оболочки головного и спинного мозга. Клещевой энцефалит может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям, инвалидности и даже смерти.

По данным Роспотребнадзора, двенадцать территорий в нашем регионе являются эндемичными (опасными) по заболеваемости энцефалитом. Это Вышневолоцкий, Западнодвинский, Калининский, Кашинский, Конаковский, Краснохолмский, Лихославльский, Максатихинский, Нелидовский, Осташковский, Рамешковский и Торжокский районы и округа.

Но это не означает, что в другом районе заразного клеща вы не встретите. Здесь, как говорится, лучше «перебдеть».

Ещё одна распространённая болезнь, которой верхневолжские клещи с удовольствием «делятся» с человеком по всему нашему региону, - боррелиоз, или болезнь Лайма. Это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями спирохетами. Исход болезни во многом зависит от своевременности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции.

Двенадцать территорий в нашем регионе являются опасными по заболеваемости энцефалитом. Фото: Александр БОЙКО

Они нападают – мы защищаемся

Правила защиты от клещей неизменны, как и само появление кровососов по весне: аэрозоли, правильная одежда и регулярные осмотры себя и спутников.

Аэрозоли существуют трёх видов, все они широко представлены в магазинах: репеллентные (отпугивающие клещей запахом), акарицидные (парализующие, убивающие клещей) и двойного действия (репеллентные и акарицидные). Средства эти, особенно акарицидные и двойного действия, довольно эффективны. Но использовать их желательно только на одежде, всё-таки это отрава.

Одежда должна быть правильная. Во-первых, светлая. На ней видно ползущего клеща. Во-вторых, с плотно прилегающими манжетами. Никаких закатанных штанин: на природе о моде придётся забыть. Не стесняйтесь, заправляйте штаны в носки. Кстати, в охотничьих и туристических магазинах продаются специальные комплекты противоклещевой одежды.

Регулярные осмотры себя и спутников тоже обязательны. Ползущего клеща на однотонной светлой одежде заметить очень легко. По возможности почаще проверяйте места с нежной кожей и близко расположенными сосудами: пах, подмышки, места под коленками и за ушами.

Меня укусил клещ!

Рано или поздно, но случается почти со всеми. Не паникуйте. Первое, что нужно сделать, - удалить поскорее клеща. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше шанс передачи инфекции, если клещ был заражён.

Купите заранее в аптеке специальную палочку для удаления клеща. Достать кровососа безопасно можно только выкручиванием. Если в процессе раздавить членистоногое или оторвать тельце от головы, шанс инфицирования повысится. Кроме того, мёртвого клеща специалисты не смогут исследовать. Не в силах сделать это самостоятельно? Отправляйтесь в любое ближайшее медучреждение, главное - не тяните.

Анализы для кровопийцы

Удалив клеща, поместите его в небольшую ёмкость на влажную ткань или кусочек ваты и поспешите в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области. Специалисты определят, был ли клещ заражён какими-либо инфекциями, и назначат вам необходимую профилактику.

Брать живым! Клеща на анализы нужно доставить живьём, иначе специалисты не смогут его исследовать. Фото: Мария ЛЕНЦ

Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области находится по адресу: Тверь, ул. Дарвина, д. 13. Телефоны: (4822) 42-20-63, 32-00-02, 32-35-98. Филиалы центра есть также в Вышнем Волочке, Кашине, Торжке, Ржеве, Конаково и Бежецке.

Анализ клеща на энцефалит в Центре гигиены и эпидемиологии стоит немногим более 400 рублей. Анализ на несколько инфекций будет стоить порядка 900 рублей. Сдать членистоногое на анализы можно и в частные лаборатории. Главное довезти его живым.

Вакцинация: специалисты «за»!

Прививку от энцефалита можно сделать в любом коммерческом вакцинальном центре либо, в случае, если вы делаете прививку в срок, обратившись заранее в свою поликлинику. Против боррелиоза прививок не существует, тут поможет только экстренная профилактика.

Делать прививку от энцефалита сейчас поздновато. Лучше всего обеспокоиться вакцинацией осенью или зимой, тогда к началу сезона ваш иммунитет будет крепок. Однако выработать иммунитет к лету ещё можно успеть. Особенно рекомендуется это сделать тем, кто планирует летом или ранней осенью поездки в леса, собирается проводить время на даче или в деревне.

- Первичная вакцинация проходит в два этапа. Перерыв между двумя прививками составляет месяц. Иммунитет выработается через две недели после второй прививки. Если сделать первую прививку сейчас, в первой половине апреля, а вторую через месяц, то к лету иммунитет будет, - сообщили «КП»-Тверь» в городском вакцинальном центре.

Такого иммунитета хватит на один клещевой сезон. Если же вы хотите иметь стойкий иммунитет, то придётся сделать третью прививку через 9-12 месяцев. В дальнейшем же будет достаточно проходить ревакцинацию ежегодно (одна прививка на 12 месяцев). Стоит одна прививка порядка 900 рублей.

Иммуноглобулин – экстренная мера

Если вы не успели (или не стали) делать профилактическую прививку, но кровопийца-клещ к вам всё-таки присосался, лучше обезопасить себя от страшной инфекции. В течение 72-96 часов после укуса (чем раньше, тем лучше) необходимо ввести специфический иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Препарат не из дешёвых: одна ампула объёмом 1 мл стоит около 800 рублей. Вводится препарат из расчёта 1 мл на 10 кг веса пациента. Если вы сдали клеща на анализы, можно сначала дождаться результатов. Обычно их получают оперативно.

- Но лучше всё-таки сделать прививку, - говорят специалисты вакцинального центра. - Она более эффективна. К тому же иммуноглобулин может быть аллергичен.

Домашние питомцы

Наши четвероногие друзья страдают от клещей едва ли не больше, чем мы с вами. Для собак кровососущие членистоногие особенно опасны. Энцефалит псам не страшен, зато боррелиоз они подцепить могут вполне. Или, что бывает очень часто, пироплазмоз.

Недуг этот очень распространённый и опасный. Развивается болезнь быстро и, если не принять экстренных мер, может привести к гибели питомца. Возможность обезопасить собаку только одна: вовремя (то есть заранее) применить капли или таблетки от клещей. Их вам посоветует ветеринар или опытный специалист в ветаптеке.

Средств много, ценовые категории разные. Капли на холку - оптимальный вариант, который не должен нанести вреда собаке. Большим псам некоторые предпочитают давать таблетки (маленьким собачкам их не рекомендуют).

Кошек порою тоже кусают клещи. Если вы это обнаружили, понаблюдайте за пушистым другом две-три недели. В случае перемен в его самочувствии и поведении обратитесь к ветврачу. Заболевания кошек клещевыми вирусами встречаются значительно реже, чем в случае с собаками, но всё-таки случаются.