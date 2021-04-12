Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды12 апреля 2021 13:09

В Твери с «Большими гастролями» выступит Нижегородский академический театр кукол

С 15 по 18 апреля нижегородцы покажут три спектакля
Степан КАМЕНЕВ
КомментироватьОставить комментарий
В Твери по программе «Большие гастроли» выступит Нижегородский академический театр кукол. Фото: сайт Нижегородского театра кукол.

В Твери по программе «Большие гастроли» выступит Нижегородский академический театр кукол. Фото: сайт Нижегородского театра кукол.

Нижегородский театр кукол сыграет на сцене Тверского театра кукол венгерскую сказку «Все мыши любят сыр», спектакль по произведениям английского писателя Редьярда Киплинга «Книга Джунглей» и сказку Самуила Маршака «Кошкин дом». Билеты ещё можно приобрести на сайте и в кассе Тверского театра кукол.

В эти же дни Тверского театр кукол отправится по программе «Большие гастроли» в Нижний Новгород, где сыграет японскую сказку «Журавлиные перья», постановку по О. Генри «Дары волхвов» и спектакль-игру «Потешная сказка».

Программа «Большие гастроли» проходит при поддержке федерального Министерства культуры.

Культура