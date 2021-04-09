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Общество9 апреля 2021 18:28

На набережной Афанасия Никитина в Твери из-за грунтовых вод обвалился тротуар

Опасное место огорожено
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Обрушение на набережной Афанасия Никитина Фото: vk.com/vktver/Светлана Королева

Обрушение на набережной Афанасия Никитина Фото: vk.com/vktver/Светлана Королева

ЧП произошло 9 апреля. Об обрушении тротуара на набережной Афанасия Никитина в районе площади Мира в Твери сообщили очевидцы в соцсети.

- Утром была трещина в асфальте и признаки оползня. В 15 уже вот так, - написала подписчица сообщества "Тверь ВКонтакте" и опубликовала фотографии.

Случившееся прокомментировала администрация города.

- Частичное обрушение подпорной стенки набережной Афанасия Никитина и установленного на ней ограждения, по предварительным данным, произошло в связи движением грунтовых вод, - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время место обрушения огорожено, доступ людей ограничен.

Также уточняется, что тротуар в указанном месте включен в планы ремонтной кампании 2021 года. Специалисты проводят анализ состояния подпорной стенки для определения объема необходимых работ по ее укреплению.

Обрушение на набережной Афанасия Никитина Фото: vk.com/vktver/Светлана Королева