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Происшествия8 апреля 2021 14:20

Мужчина забивший молотком знакомого предстанет перед судом в Твери

Расследование уголовного дела завершено
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Житель Твери предстанет перед судом Фото: архив "КП"

Житель Твери предстанет перед судом Фото: архив "КП"

В Твери следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 28 января 2021 года в квартире на улице Фрунзе обвиняемый подрался со знакомым и, вооружившись молотком, несколько раз ударил мужчину по голове. А затем нанес ему ранение ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Криминал