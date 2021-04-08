Мужчина забивший молотком знакомого предстанет перед судом в Твери

Житель Твери предстанет перед судом Фото: архив "КП"

В Твери следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 28 января 2021 года в квартире на улице Фрунзе обвиняемый подрался со знакомым и, вооружившись молотком, несколько раз ударил мужчину по голове. А затем нанес ему ранение ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.