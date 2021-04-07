Горсад Твери приглашает детей и взрослых на анимационные представления

Горсад приглашает на детскую анимацию Фото: администрация Твери
Городской сад приглашает жителей Твери на детскую анимацию. Развлекательная программа для детей проходит еженедельно по субботам в 12:00 в зоне детских аттракционов при благоприятных погодных условиях.
В течение часа дети танцуют и поют, участвуют в конкурсах вместе с аниматорами.
Каждый участник получает сладкий подарок.
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