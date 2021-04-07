Самолеты Ил-76, дислоцирующиеся на аэродроме Мигалово в Твери, приняли участие в репетиции парада Победы

Самолеты Ил-76 приняли участие в репетиции парада Победы Фото: structure.mil.ru

В подмосковном Алабино прошла вторая тренировка авиационной части военного парада.

В составе парадного строя авиации были задействованы пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", торжокские "Беркуты" на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, в том числе дислоцирующиеся на аэродроме Мигалово в Тверской области, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52и других типов авиационной техники.

В завершение авиационной части в небе над Алабино пролетели экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57 и три группы самолётов – "тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25. Во время парада 9 мая они окрашивают небо в цвета российского триколора.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.