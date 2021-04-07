В Адресную инвестпрограмму Тверской области включено строительство газопровода

Теперь по Адресной инвестпрограмме будет строиться межпоселковый газопровод между несколькими деревнями в Калининском районе. Фото: ПТО

Дополнительные объекты включены в Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов. Решение принято на заседании областного правительства 7 апреля.

В частности, теперь по Адресной инвестпрограмме будет строиться межпоселковый газопровод между деревнями Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово в Калининском районе. Благодаря ему можно будет провести голубое топливо к 148 домовладениям.

Напомним, что о строительстве этого газопровода губернатора Игоря Руденю попросила одна из местных жительниц. Глава региона отреагировал положительно.

На строительство газопровода из областного бюджета направлено более 17,8 млн рублей. По информации от правительства региона, это сэкономленные на конкурсных процедурах средства. Проектно-сметная документация разработана и уже получила положительное заключение госэкспертизы.

Также дополнительные средства в рамках АИП будут выделены на обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Дмитрова гора Конаковского района. Там планируется возвести 123 коттеджа.