В Тверской области проложат газопровод в Калининском районе за 17,8 млн рублей

Газ проведут в деревни Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово. Фото: "КП" Архив

В 2021 году в Калининском районе проложат межпоселковый газопровод между деревнями Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово. Это позволит провести газ к 148 домам. Вопрос выделения средств на эти цели обсуждался на заседании бюджетной комиссии региона.

С просьбой о газификации деревень к губернатору Игорю Рудене в феврале от лица селян обратилась одна из жительниц района. Глава региона отреагировал и на следующий день поручил проработать решение вопроса областным министерствам ТЭК и ЖКХ.

- Не позднее 1 сентября по обращению граждан нужно решить вопрос, - подчеркнул Игорь Руденя.

В итоге на строительство газопровода выделяется более 17,8 млн рублей. Это средства, которые сэкономлены на конкурсных процедурах.

Областное правительство сообщает, что проектно-сметная документация разработана и уже получила положительное заключение госэкспертизы.

Правительством Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации региона в 2021-2025 годах. за это время должны провести газ в 10 муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона.