В Тверской области ввели ограничение движения для большегрузов на дорогах Весьегонска

Для большегрузов ограничено движение по региональным дорогам Фото: Елена КОВАЛЕНКО

С 7 апреля по 6 мая 2021 года администрация Весьегонского муниципального округа ввела временное ограничение движения грузового транспорта сразу на нескольких автодорогах.

Запрет касается участков: Кесьма - Пашково, Весьегонск - Крешнево, Михалево - Коник, Ёгна - Филиппцево - Гора - Боровицы, Дюдиково - Приворот, Любегощи - Попово.

Ограничение действуетдля автомобилей фактической массой свыше 10 тонн.

Напомним, что до 14 апреля ограничение движения для автомобилей массой свыше 12 тонн действует в Торжокском районе. Проезд закрыт по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования.