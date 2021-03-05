В Торжке Тверской области на месяц ограничили движение для большегрузов

В Торжке закрыли проезд для большегрузов
Фото: Алина НИЗАМОВА
В Торжке Тверской области в период с 16 марта по 14 апреля ограничено движение для тяжеловесных транспортных средств. В частности речь идет об автомобилях фактическая масса которых, с грузом или без груза, превышает 12 тонн.
Проезд закрыт по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местной администрации.
Запрет введен в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний период.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.