В Торжке Тверской области на месяц ограничили движение для большегрузов

В Торжке закрыли проезд для большегрузов Фото: Алина НИЗАМОВА

В Торжке Тверской области в период с 16 марта по 14 апреля ограничено движение для тяжеловесных транспортных средств. В частности речь идет об автомобилях фактическая масса которых, с грузом или без груза, превышает 12 тонн.

Проезд закрыт по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местной администрации.

Запрет введен в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в весенний период.

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