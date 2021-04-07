Подрядчики устраняют дефекты на дорогах Твери

Комиссия проверяет качество ремонта дорог Фото: администрация Твери

В Твери межведомственная комиссия в составе с депутатами Тверской гордумы, представителями минтранса продолжает мониторинг состояния отремонтированных по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, в 2020 году по программе были отремонтированы 47 объектов улично-дорожной сети: 61,6 километра дорог и 20,3 километра тротуаров.

- Учитывая общую площадь ремонта, объем выявляемых дефектов, попадающих под гарантийные обязательства, остаётся небольшим. В общей сложности в этом году подрядным организациям было вынесено 30 замечаний по состоянию отдельных участков, - рассказалив администрации города.

Девять из них подрядчики уже устранили, на 21 ведутся работы в рамках гарантийных обязательств.