В Твери после шести лет болезни умер гитарист и аранжировщик песен Круга Валерий Гареев

В Твери не стало музыканта и аранжировщика песен Круга Валерия Гареева. Фото: Одноклассники/Валерий Гареев.

Печальную новость сообщил у себя на странице в соцсетях почётный работник культуры и искусства Тверской области, экс-директор ДК «Химволокно»(1990-2018) Владимир Филиппов. Студия звукозаписи «Лига» Валерия Гареева располагалась в ДК «Химволокно».

Именно там были записаны все альбомы известного шансонье Михаила Круга: «Жиган-лимон», «Зелёный прокурор», «Мадам», «Роза», «Мышка», «Исповедь». Валерий Гареев виртуозно владел гитарой. Участвовал во многих музыкальных проектах.

Так совпало, что прощание с музыкантом пройдёт в день рождения Михаила Круга, 7 апреля, в 13:30 у морга 7-й городской больницы. Валерию Гарееву было 64 года, последние шесть лет он тяжело болел.

«КП»-Тверь» выражает соболезнования всем родным и близким Валерия Гареева.