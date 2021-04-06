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Общество6 апреля 2021 18:16

Трое тверских школьников-победителей конкурса «Живая классика» отправятся в «Артек»

Это соревнование юных чтецов
Алексей АНДРЕЕВ
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Во всероссийском конкурсе «Живая классика» ежегодно принимают участие более 2,5 миллиона школьников со всей России.

Во всероссийском конкурсе «Живая классика» ежегодно принимают участие более 2,5 миллиона школьников со всей России.

В Твери в библиотеке имени А.М. Горького начался региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое школьников-победителей отправятся в детский центр «Артек» в Ялту. Там пройдет Всероссийский финал конкурса чтецов.

Как сообщает областное правительство, региональный этап конкурс «Живая классика» вписан в перечень событий Стратегии духовно-нравственного воспитания детей Верхневолжья.

- Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и культурных традиций. Главная цель Стратегии – передать эти ценности новому поколению, - отметил губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства 30 марта.

Тогда рассматривались итоги и перспективы этой Стратегии.

На региональном этапе юных чтецов будет оценивать профессиональное жюри - писатели, артисты, телеведущие, специалисты в области детского чтения. Они выберут троих финалистов. Те отправятся в финал, который 23-24 мая пройдет в «Артеке».

ОбразованиеИгорь РУДЕНЯ