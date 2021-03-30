Авторитет и традиции: В Тверской области детей и молодежь воспитывают в духе патриотизма и народных ценностей

Святого князя Михаила Тверского на заседании назвали одним из примеров для молодежи. Фото: Александр ЖМУЛИН

Первый и главный вопрос в повестке заседания областного правительства 30 марта - «Об итогах реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2018-2020 годах и планах по ее реализации на 2021-2024 годы».

Вопрос воспитания детей всегда актуален. Пройдет время, и уже сегодняшние мальчики и девочки будут задумываться об этом...

Открывая заседание, губернатор Игорь Руденя сказал:

- Воспитание гармонично развитой и социальной ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей нашего народа, исторических и культурных традиций. Гордимся тем, что Верхневолжье сохранило традиции преданности Родине, честного труда, уважения к старшим, бережного отношения к родным и близким людям. Главная цель реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей – передать эти ценности новому поколению.

Как сказал губернатор, воспитывать надо на основе исторических и культурных традиций. Фото: ПТО

Губернатор подчеркнул – важно дать возможности молодежи региона реализовать себя в учебе, работе, творчестве, спорте, общественной деятельности. При этом особое внимание уделить патриотическому воспитанию, популяризации достижений современников. Игорь Руденя отметил, что трансляция ценностных установок должна активнее вестись через медиапространство, популярные среди молодежи соцсети.

Совместную работу в реализации Стратегии ведут органы власти региона, учреждения образования и культуры, а также Тверская митрополия и общественные организации.

В Стратегии - три основных блока – «Педагог. Школа наставника», «Ребенок. Школа воспитания и просвещения», «Семья. Ответственное родительство».

Результаты и планы по каждому блоку были отражены в докладе областного министерства образования. Остановимся на основном.

Результаты по первому блоку: за три года квалификацию по вопросу духовно-нравственных традиций в России повысили 3369 педагогов, в семинарах на эту тематику поучаствовало порядка 5000 учителей, все студенты педколледжей прошли соответствующий курс.

Результаты по второму блоку: 1180 учеников 10-11 классов 20 пилотных школ прошли изучение предмета «Нравственные основы семейной жизни», свыше 4000 школьников поучаствовали в конкурсе чтецов «Живая классика», более 41400 ребят посетили Тверской императорский дворец в рамках соответствующего областного проекта, около 2300 мальчиков и девочек посетили «Уроки милосердия», сотни юношей и девушек стали участниками различных духовно-нравственных фестивалей.

Результаты по третьему блоку: работа «Родительских клубов» и «Семейных гостиных» (на базе учреждений соцзащиты) охватила свыше 500 семей, находящихся в непростой жизненной ситуации, также действуют выездные «Родительские Приемные» для поддержки семей, открыты и работают отделения «Мой семейный центр». Благодаря работе антикризисных центров для женщин (при медорганизациях) за три года примерно на 20% снижено количество абортов в регионе.

Как следует из доклада минобразования вся эта деятельность по всем трем блокам будет только наращивать обороты. В муниципальных школах будут активнее внедряться воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию ребят. Акцент также делается на изучении истории родного края, культуры и традиций Верхневолжья. Вводится курс исторического краеведения для школьников 1-11 классов.

Напоследок губернатор отметил важность авторитета педагогов перед учащимися. Тут не поспоришь.