92-летняя преподаватель университета Твери умерла от COVID-19

Роза Васильевна Туркина. Фото: BK/ Филологический факультет ТвГУ

На 92 году жизни умерла доцент кафедры русского языка госуниверситета Твери Роза Васильевна Туркина. Всю жизнь она посвятила воспитанию студентов на филологическом факультете.

Соболезнование родным и близким умершей размещено в официальной группе филологического факультета ТвГУ в соцсети. Причиной смерти коллеги Туркиной указывают - коронавирус.

Роза Васильевна в 1960 году защитила кандидатскую диссертацию «О языке тверской письменности XV – XVI вв.: (На материале Инока Фомы “Слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче”)». Удостоена звания почетный работник Тверского государственного университета.

Ранее не стало Юрия Варзонина, преподавателя филологического факультета ТвГУ. Он скончался на 61-м году жизни.

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