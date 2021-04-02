В Твери скончался 15-летний подросток, попавший в ДТП с камазом на бульваре Профсоюзов

В Твери скончался 15-летний подросток, попавший в аварию на бульваре Профсоюзов 4 марта. Фото: пресс-службы ГИБДД и МЧС по Тверской области.

15-летний подросток на ВАЗ-2109 при повороте с бульвара Профсоюзов на улицу Тракторная не пропустил встречный камаз. Произошло столкновение, легковушку буквально смяло. Пострадал и водитель «девятки» и 15-летний пассажир.

Пассажир ВАЗа из-за полученных тяжёлых травм впал в кому. 2 апреля он умер.

По факту ДТП с несовершеннолетними проходит прокурорская проверка.