Прокуратура начала проверку по факту ДТП с несовершеннолетним в Твери

Подросток-пассажир получил тяжелые травмы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери организована прокурорская проверка по факту ДТП на бульваре Профсоюзов, которое произошло днем, 4 марта.

Двое подростков катались по городу на автомобиле "ВАЗ", при повороте налево 15-летний водитель не уступил дорогу встречному "Камазу" и столкнулся с ним.

15-летний пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован. На месте потребовалась помощь спасателей.

- По результатам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в областной прокуратуре.