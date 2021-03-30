В Тверской области умер многодетный отец из Осташкова, которого избили двое мужчин

Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание Фото: Иван ВИСЛОВ

Многодетный отец Михаил Сергеев, которого избили двое мужчин в Осташкове, умер не приходя в сознание. Об этом стало известно 30 марта. В соцсетях об этом сообщила его жена. Михаилу был 51 год. У него остались семеро детей, в томчисле трое несовершеннолетних.

После тяжелейшей травмы головы пострадавший пролежал в коме чуть меньше недели. Экстренно он был направлен в Тверь, но умер, так и не придя в сознание.

Напомним, информация об инциденте появилась в соцсети 24 марта. Как сообщила племянница потерпевшего, в Осташкове двое злоумышленников избили 51-летнего предпринимателя, хозяина кафе.

Один из нападавших задержан на 10 суток за нападение на полицейского, прибывшего на место происшествия. Второго, как сообщают в пресс-службе Осташковского межрайонного суда, арестовали на два месяца, подозревая в причинении тяжкого вреда здоровью. После смерти пострадавшего статья обвинения может быть переквалифицирована на более тяжелую.