Оба подозреваемых в жестоком избиении многодетного отца в Тверской области арестованы

В Тверской области задержали двух мужчин, которых подозревают в жестоком избиении предпринимателя. Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях 24 марта появилась информация о том, что в Осташкове двое злоумышленников избили 51-летнего предпринимателя, хозяина кафе. Также мужчина – многодетный отец с пятерыми детьми. Сейчас он в коме.

По данным племянницы пострадавшего, одного из подозреваемых задержали на 10 суток за нападение на полицейского, прибывшего на место происшествия. Второго, как сообщают в пресс-службе Осташковского межрайонного суда, арестовали на два месяца, подозревая в причинении тяжкого вреда здоровью

– Я могу осмыслить болезнь, аварию, но нападение... Убийство, я никогда с таким не сталкивалась, этого не было в моей, в нашей парадигме. Это не быдло и не алкаши, это бизнесмены, люди среди нас, – пишет родственница избитого.

В том же посте сказано, что после нападения осташ впал в кому. Мужчине провели операцию и удалили гематому, его состояние «крайне тяжелое и шансов откровенно мало».