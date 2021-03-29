Калязинское ДРСУ в Тверской области оштрафовали за плохое содержание дорог

Ремонта дорог прокуратура добивается через суд Фото: Степан КАМЕНЕВ

В прокуратуру Кесовогорского района обратились жители с жалобой на неудовлетворительное состояние дорог.

Установлено, что участки автомобильных дорог Бежецк – Кесова Гора – Кашин и Кесова Гора – Федцово не соответствуют установленным требованиям. За их состояние отвечает Калязинское ДРСУ.

В отношении организации возбуждено два дела об административных правонарушениях, выписаны штрафы по 20 тыс. рублей. Постановления суда вступили в законную силу.

Также в Центральный районный суд Твери предъявлено административное исковое заявление о возложении обязанности на Министерство транспорта Тверской области и ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» организовать и обеспечить проведение работ на указанных участках в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Иск прокурора удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.