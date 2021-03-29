Внучка украла у бабушки миллион рублей в Тверской области

Внучка украла у бабушки миллион рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 90-летняя пенсионерка из Бологовского района Тверской области. Пожилая женщина рассказала, что у нее пропала крупная сумма денег.

Полицейские прибыли по месту жительства заявительницы, осмотрели помещение, изъяли следы и улики. Под подозрение попала 43-летняя внучка потерпевшей.

Женщина помогала пенсионерке по хозяйству и обнаружила в стиральной машине пакет с деньгами на сумму 1 млн. рублей. Деньги внучка присвоила и купила себе телефон, одежду, ювелирные украшения, потратив 400 тыс. рублей.

В полиции фигурантка созналась в содеянном. По статье "Кража" взбуждено уголовное дело.