За сутки в Тверской области произошло 12 пожаров

12 раз что-то горело в Тверской области. Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщило о том, что за 26 марта на территории Тверской области произошло 12 пожаров.

В частности, один из них - пожар в селе Фролово Ксеовогорского района Тверской области. Горел частный дом.

13 пожарных с привлечением пяти спецавтомобилей более четырёх часов ликвидировали пожар и в 23:15 победили его.

О жертвах огненной стихии не сообщается.

Так же, в течение суток один раз была задействована группа специальных взрывных работ МЧС. Она привлекалась для проверки гимназий № 8 и №12, и школ № 16, №46 и №53. Детали ЧП не сообщались, но школьников выводили на улицу.

О других происшествиях МЧС не сообщило.