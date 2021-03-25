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Звезды25 марта 2021 20:38

Меньше месяца осталось до премьеры в Тверском театре драмы спектакля «Аргентинские страсти»

Зрителям представят хореографическую мелодраму
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверском театре драмы 23, 24 и 25 апреля выйдет премьера «Аргентинские страсти».

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Премьерный спектакль анонсирован на 23, 24 и 25 апреля. В постановке «Аргентинские страсти» актеры будут исполнять латиноамериканские танцы, в частности – танго. Режиссёром нового спектакля выступила заведующая музыкальной частью театра Иоланта Мельникова.

На сцене зрители увидят, в том числе, танцы в исполнении штатного хореографа Тверского драматического Наталии Черниной и профессионального преподавателя хореографии Евгения Гуреева. Хореографом выступит приглашённый специалист.

На афише грядущей премьеры мы видим также актёра Александра Крайнова. Больше информации об актёрском составе хореографической мелодрамы пока нет.

Культура