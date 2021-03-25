За спасение ребенка житель Тверской области награжден медалью МЧС

За спасение ребенка Руслан Бичков награжден медалью МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На территории ПСЧ № 9 в Вышнем Волочке состоялось торжественное вручение ведомственных наград.

Начальник третьего пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС МЧС России ГУ МЧС России по Тверской области подполковник внутренней службы Алексей Громов и заместитель начальника отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ России ГУ МЧС России по Тверской области подполковник внутренней службы Юрий Краснов вручили знак отличия МЧС России – медаль "За спасение погибающих на водах" местному жителю Руслану Бичкову.

28 марта прошлого года мужчина спас утопающего ребенка. Восьмилетний мальчик провалился под лед на местном карьере вблизи поселка Пригородный. Родителей рядом не было. Руслан Бичков смог вытащить ребенка и доставил его домой.