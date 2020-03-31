В Тверской области мужчина спас ребенка, который провалился под лёд
Несчастный случай произошел 28 марта в поселке Пригородный в Вышнем Волочке Тверской области. На местном карьере ребенок едва не погиб, провалившись под лёд.
- Несколько детей, без присмотра взрослых, находились на берегу карьера. Один из них, лет шести-семи, вышел на лёд в нескольких метрах от берега, начал прыгать и провалился, - сообщил местный житель в группе "Вышний Волочек - говорим и показываем" в соцсети.
Из-за мокрой одежды выбраться из воды самостоятельно у него не хватало сил. На помощь пострадавшему бросился проходивший мимо мужчина. Спаситель оказался спорсменом, он вытащил мальчика на берег.
Ребенка быстро доставили до дома и передали деду.
ИСТОЧНИК KP.RU