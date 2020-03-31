2020-03-31T16:56:09+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина спас ребенка, который провалился под лёд

ЧП произошло в Вышнем Волочке
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ребенок провалился под лед Фото: Михаил РябиковВ Тверской области ребенок провалился под лед Фото: Михаил Рябиков
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Несчастный случай произошел 28 марта в поселке Пригородный в Вышнем Волочке Тверской области. На местном карьере ребенок едва не погиб, провалившись под лёд.

- Несколько детей, без присмотра взрослых, находились на берегу карьера. Один из них, лет шести-семи, вышел на лёд в нескольких метрах от берега, начал прыгать и провалился, - сообщил местный житель в группе "Вышний Волочек - говорим и показываем" в соцсети.

Из-за мокрой одежды выбраться из воды самостоятельно у него не хватало сил. На помощь пострадавшему бросился проходивший мимо мужчина. Спаситель оказался спорсменом, он вытащил мальчика на берег.

Ребенка быстро доставили до дома и передали деду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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