Музыкант осужден условно за то, что ударил прохожего гитарой по лицу в Твери

Молодой человек получил условный срок Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери суд вынес решение в отношении 18-летнего участника поп-панк группы из Клина, который в подземном переходе тверского вокзала сломал нос прохожему. Инцидент произошел около месяца назад.

В полицию позвонили из больницы тверской скорой медицинской помощи. Медики сообщили, что к ним доставлен 33-летний мужчина с переломом костей носа со смещением, кровоизлиянием в мягкие ткани.

Как рассказали в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь, на вокзале мужчина познакомился с музыкантами, которые приехали в Тверь снимать клип в подземном переходе. Мужчина присоединился к компании. Во время подготовки между потерпевшим и музыкантами произошла ссора, и мужчина получил по лицу гитарой.

После инцидента лидер поп-панк группы прокомментировал "КП"-Тверь", что их группа - это не уличные хулиганы, как теперь многие думают, и мужчина начал нападать первым. Этот момент зафиксирован на видео.

Тем не менее за нанесенные прохожему увечья участнику группы пришлось отвечать в суде по п. "з" части 2 статьи 112 УК РФ. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 18-летний житель Клина признан виновным и получил год условно.

Приговор суда вступил в законную силу.