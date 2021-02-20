В переходе тверского вокзала музыкант ударил прохожего гитарой по лицу и сломал ему нос

На вокзале музыкант сломал нос прохожему гитарой Фото: Василий ХОДАРЕВ

Сообщение о пострадавшем 33-летнем мужчине поступило в полицию из больницы тверской скорой медицинской помощи. Медики сообщили, что к ним доставлен пациент с переломом костей носа со смещением, кровоизлиянием в мягкие ткани.

Как рассказали в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь, на вокзале молодой человек познакомился с музыкантами поп-панк-группы из Клина, которые приехали в Тверь снимать клип в подземном переходе. Мужчина присоединился к компании. Во время подготовки между потерпевшим и музыкантами произошла ссора, и мужчина получил по лицу гитарой.

Нападавшим оказался 18-летний студент. Уголовное дело на него по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ направлено на рассмотрение в суд.