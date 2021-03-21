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Общество21 марта 2021 13:10

В Конаковском районе Тверской области бегала страшная облезлая лиса

Животное попало на видео
Степан КАМЕНЕВ
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В Конаковском районе Тверской области сняли на видео потрепанную лису. Фото: принтскрин видео в группе в ВК/Редкино NEWS.

Запись с лысеющей лисой выложили пользователи в соцсетях в сообществе «Редкино NEWS». Авторы пишут, что она находилась на территории поселка Изоплит. На видео видно, что лесная обитательница чем-то болеет.

У лисицы облез хвост, осталось только немного меха на кончике. Шерсть на ней свалялась. При этом, когда зверь убегает по тропинке, заметно, что он сильно хромает.

Пользователи социальных сетей предположили в комментариях, что Патрекеевна больна бешенством.