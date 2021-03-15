Пропавшую в Тверской облатси девочку ищут водолазы, возбуждено уголовное дело

По факту пропажи девочки возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" по факту пропажи десятилетней девочки из Андреаполя.

Варвара Зайцева 13 марта около 16:30 ушла кататься с горки на ледянке и не вернулась домой. О пропаже ребенка родственники сообщили в полицию.

В ходе поиска была замечена дорожка детских следов, ведущая на лёд реки Западная Двина. Следы обрываются у кромки льда, около промоины.

- С места происшествия изъята ледянка, гипсовые слепки следов детской обуви. На месте последнего нахождения ребёнка продолжают работать следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, сотрудники МЧС и УМВД, водолазы, волонтеры. Задействовано более 30 человек, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

В настоящее время следователи допрашивают родственников, устанавливают лиц из круга общения пропавшей девочки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.