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Общество17 марта 2021 21:55

Бывшая сотрудница миграционной службы заплатит 100 тысяч рублей за взятку в Тверской области

Решение суда не вступило в силу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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С осужденной взыскали 100 тысяч рублей в доход государства

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывшая сотрудница миграционной службы в ноябре 2020 года приговором Заволжского районного суда Твери была осуждена по ч. 3 ст. 290 УК РФ за взятку в сумме более 100 тысяч рублей.

Женщина получила три гда условно за выдачу разрешений и документов 45 иностранцам по просьбе предпринимателя.

Помимо назначенного наказания прокурором района в суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденной денежных средств на сумму более 100 тысяч рублей в доход государства, явившихся предметом взятки.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.