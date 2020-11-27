Сотрудница миграционной службы осуждена условно за взятку в Тверской области

Сотрудница миграционной службы осуждена условно за взятку Фото: архив "КП"

Бывшую сотрудницу миграционной службы осудили за взятку по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника").

Суд установил, что с декабря 2016 года по апрель 2018 года, являясь сотрудницей Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области, женщина получила от посредника - работника индивидуального предпринимателя - взятку в размере более 100 тыс. рублей. Служащая совершила незаконные действия, нарушив порядок предоставления сведений о 45 иностранных гражданах, правила приема необходимых документов, а также последующего проставления отметок в их паспортах о наличии соответствующих разрешений без личного участия самих граждан.

Суд назначил женщине наказание сроком на три года условно, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор не вступил в законную силу.