Итоги всероссийского конкурса с участием тверского проекта «Подари дрова» обнулили

На всероссийском конкурсе тверской проект «Подари дрова» на народном голосовании получил 18 171 голос, но их обнулили. Фото: ВК/Николай Романенко и сайт премии Headliner.

17 марта на сайте всероссийского конкурса «Headliner 2020» разместили список проектов, которые жюри признали лучшими. В их числе проект из Тверской области «Подари дрова», которым руководит Николай Романенко. Однако в 2021 году не будут вручать премию по итогам народного голосования, так как произошла накрутка голосов.

Об этом официально написано на сайте премии «Headliner 2020». В обращении сказано, что механизмы онлайн-голосования оказались уязвимы перед сетевыми мошенниками.

– В связи с этим оргкомитет премии «Headliner года» вынужден воспользоваться своим правом реагировать на форс-мажорные обстоятельства и официально заявить о признании недействительными результатов народного онлайн-голосования. Грант в 1 миллион рублей лидеру народного голосования, а также гранты в 200 тысяч рублей лидерам народного голосования в пяти номинациях в этом году присуждены не будут, – указали на сайте организаторы престижного конкурса.

Напомним, о том, что голоса за проекты внезапно прибавлялись по несколько тысяч за считанные часы сообщил и тверичанин Николай Романенко. В своих соцсетях он посетовал на ситуацию с системой голосования.

– Мне искренне жаль, что оргкомитет принял такое решение, жаль потраченного времени как своего так и всех тех, кто голосовал и поддерживал нас. Говорю спасибо всем кто находил время и голосовал за нас, а это 18 171 человек, так же Правительству Тверской области, всем областным и муниципальным СМИ, которые поддержали нас информационно, – написал в посте Николай Романенко.

Конкурс проходит четвертый год подряд. Теперь в апреле появятся результаты экспертного голосования. Жюри будет оценивать и проект «Подари дрова». На кону – 200 тысяч рублей. А также звание «Хедлайнер года» и грант в два миллиона рублей.