В Заволжском районе Твери бобры валят деревья

Грызуны замечены на берегу Тверцы Фото: vk.com/live_tver/Igor Yuryevich
В Заволжском районе Твери на берегу Тверцы местные жители заметили обгрызанные деревья.
- Бобры обобрели, - написали наблюдательные граждане в сообществе "Я живу в Твери" и подкрепили свои слова фотографиями.
Следы жизнедеятельности грызунов были замечены в районе гостиницы "Юность".
Напомним, что помимо Заволжья бобры есть и в центре. Один из этих представителей млекопитающих обосновался в реке Лазури, чувствует бобр себя там вольготно и уже стал местной достопримечательностью.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.