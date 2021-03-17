В Заволжском районе Твери бобры валят деревья

Грызуны замечены на берегу Тверцы Фото: vk.com/live_tver/Igor Yuryevich

В Заволжском районе Твери на берегу Тверцы местные жители заметили обгрызанные деревья.

- Бобры обобрели, - написали наблюдательные граждане в сообществе "Я живу в Твери" и подкрепили свои слова фотографиями.

Следы жизнедеятельности грызунов были замечены в районе гостиницы "Юность".

Напомним, что помимо Заволжья бобры есть и в центре. Один из этих представителей млекопитающих обосновался в реке Лазури, чувствует бобр себя там вольготно и уже стал местной достопримечательностью.

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