Тверские катки на открытом воздухе завершают ледовый сезон

Каток на площади Славы завершает ледовый сезон Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери катки на открытом воздухе завершают ледовый сезон. Площадки в городских парках и скверах прощаются с посетителями до следующей зимы.

Из-за того, что в регион пришло потепление, лед начал активно таять. В течение недели синоптики обещают до +5 градусов тепла днем, и до -5 ночью.

- Спасибо вам за ледовый сезон 2020-2021. Он завершён. Поздравляем вас с наступлением весны и желаем крепкого здоровья и хорошего настроения, - написали администраторы в группе "Каток на площади Славы" в соцсети.

Завершает работу и губернский каток на Тверском ипподроме.

- Каток утёк, - сообщили администраторы губернского катка в соцсети.

Напомним, что несмотря на закрытие открытых катков, закрытые катки в спорткомплексах продолжают работать.