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Происшествия14 марта 2021 12:12

В Твери молодой мужчина зашел в гости к родственникам и обворовал их соседа

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении
Алексей АНДРЕЕВ
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О краже в дежурную часть полиции сообщил 36-летний хозяин дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери в участка частного дома была украдена канистра с 20 литрами дизельного масла. Об этом в дежурную часть полиции сообщил 36-летний хозяин дома.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, полицейские вычислили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Твери.

Установлено, что злоумышленник зашел в гости к родственникам, а заодно перелез через забор на участок их соседа и украл канистру с дизельным маслом. на момент задержания он успел ее продать.

Сейчас полицейские проверяют злоумышленника на причастность к другим преступлениям.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Ведется следствие.

Криминал