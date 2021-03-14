В Твери молодой мужчина зашел в гости к родственникам и обворовал их соседа

О краже в дежурную часть полиции сообщил 36-летний хозяин дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери в участка частного дома была украдена канистра с 20 литрами дизельного масла. Об этом в дежурную часть полиции сообщил 36-летний хозяин дома.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, полицейские вычислили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Твери.

Установлено, что злоумышленник зашел в гости к родственникам, а заодно перелез через забор на участок их соседа и украл канистру с дизельным маслом. на момент задержания он успел ее продать.

Сейчас полицейские проверяют злоумышленника на причастность к другим преступлениям.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Ведется следствие.