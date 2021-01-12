Маленькая медведица Пужа, что находится на воспитании в Центре спасения медвежат-сирот в селе Бубоницы Тверской области, улеглась в спячку. О том, как Пужа сооружала место для зимовки, рассказали биологи.Специалисты Центра спасения медвежат-сирот много лет спасают маленьких медвежат, оставшихся без матери. В 2020 году под опекой биологов было 17 медвежат, в том числе и Пужа. Медведица оказалась самой миниатюрной из всего выпуска, и ее оставили зимовать в Центре.В начале ноября Пужа активно занялась обустройством берлоги, облюбовав место под вывороченным корнем упавшей сосны. Медведица усердно выгребала песок, сооружала подстилку.Часами она не показывалась из берлоги и редко отлучалась в лес, чтобы подкрепиться яблоками и корнями растений.Медведица все делала сама, биологи только немного помогли ей со строительным материалом - подвезли к берлоге еловый лапник. \\"Подарок\\" Пужа оценила.- С 7 ноября Пужа все меньше времени проводила вне берлоги. А 9 ноября показалась оттуда в последний раз – сгребла еще немного материала для подстилки, не спеша залезла в берлогу и больше не появлялась, - рассказывают специалисты центра.За берлогой наблюдали еще около двух недель, но Пужа больше не показывалась. Молодая медведица начала свой зимний сон.Вскоре пошел снег и укрыл берлогу белоснежным одеялом. Биологи надеются, что в своей уютной \\"спальне\\" Пужа мирно проспит до весны.