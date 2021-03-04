Браконьеры, задушившие беременную лосиху в Тверской области, арестованы

Зверское убийство лосихи браконьеры сняли на видео и выложили в интернет. Фото: стоп-кадр с видео

В Твери арестовали и заключили под стражу трех молодых мужчин, подозреваемых в зверском убийстве беременной лосихи.

- Андрей Копусов, Артем Жаров и Михаил Пелёвин заключены под стражу на один месяц и 28 суток, то есть по 28 апреля 2021 года, - сообщили «КП»-Тверь» в пресс-службе Тверского областного суда.

Напомним, о жестком убийстве животного стало известно из соцсетей. Душегубы снимали расправу над лосихой на видео и выложили ролик о своих «подвигах» в интернет. Участники событий – три парня и девушка. Компания отлично проводила время – молодые люди отмечали День защитника Отечества в Весьегонском районе Тверской области. Напраздновавшись, пошли кататься на снегоходах.

Рассекая снежные просторы на границе Тверской и Вологодской областей, компания приметила несколько лосей. Пока не известно, кому первому пришла в голову зверская идея, но действовали молодые люди именно как хищные звери. Затравили лосиху, отбив ее от небольшого стада. Гнали несчастное животное до изнеможения по глубокому снегу. Только вот хищники охотятся ради пропитания, а люди сделали это, как говорят в интернете, «ради фана». То бишь – для веселья.

Лосиха обессилела. Трое мужчин спешились и накинулись на нее. Пинали ногами, завалили на снег. Начали душить – голыми руками. На видео это снимала девушка, катавшаяся на снегоходах вместе с парнями.

Поступок мог бы сойти живодерам с рук, если бы не известный зоозащитник, прозванный «отцом лосей», Алексей Седой. Бывший спецназовец и ветеран боевых действий ныне занимается защитой сохатых. Увидев в сети видео об убийстве лосихи, он поднял шум и призвал наказать живодеров.

«Глубина снежного покрова была около 1 метра. Лосиха уйти не смогла. Ублюдки загнали её и накинулись на обессиленную! – написал Алексей Седой на своей страничке в Инстаграм. - По моей информации, лосиха была беременной (ее большой живот можно увидеть и на опубликованном видео – Ред.)».

Произошедшее было предано огласке, следователи начали проверку.

Позже участники этой «охоты» сообщали в соцсетях, что вовсе не убивали лосиху, а даже наоборот, пытались спасти ее – вызволить из пут, в которые та угодила. Но следствие этим отговоркам не поверило. Против троих участников событий – Андрея Копусова, Артема Жарова и Михаила Пелёвина – возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Ход расследования убийства беременной лосихи под личный контроль взял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Трое подозреваемых в совершении преступления задержаны, это жители Тверской и Ярославской областей, - сообщила 2 марта пресс-служба регионального СКР.

Следователи с задержанными поговорили, взяли показания. И ходатайствовали о заключении мужчин под стражу. 3 марта 2021 года Московский районный суд Твери удовлетворил это ходатайство.

Расследование уголовного дела продолжается. Браконьерам-живодерам может грозить наказание вплоть до лишения свободы от трех до пяти лет. «КП»- Тверь» продолжает следить за развитием событий.