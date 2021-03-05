Дачникам разрешили торговать рассадой на Речном вокзале в Твери

Выставка-продажа откроется 16 апреля Фото: администрация Твери

Традиционная выставка-продажа рассады цветов и плодовых деревьев откроется в Твери 16 апреля. Для участников ярмарки определено 80 торговых мест. Желающие могут подать письменную заявку в департамент экономическоро развития администрации города.

Торговые лотки с рассадой развернут на набережной Афанасия Никитина, напротив домов № 24 и № 22. Торговля будет осуществляться при условии соблюдения рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции.

Ярмарка будет работать до 1 октября.

Напомним, что в прошлом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, выставка-продажа рассады на Речном вокзале была отменена.