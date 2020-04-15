Где в Твери дачникам запретили торговать рассадой из-за коронавируса
Традиционная ярмарка по продаже рассады цветов и плодовоощной продукции открывается в Твери в середине апреля. Однако, в этом году из-за коронавируса, срок ее открытия отложили на неопределенное время.
Напомним, в соответствии с Постановлением Губернатора Тверской области "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" в регионе приостановлена работа всех ярмарок.
Тем временем, по информации администрации Твери, на участие в выставке-продаже заявились 90 человек.
- Все документы остаются в департаменте экономического развития администрации Твери, подтверждения всем участникам будут выданы перед началом работы ярмарки, о чем будет сообщено дополнительно, - сообщили местные власти.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»