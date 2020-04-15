2020-04-15T19:33:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Твери дачникам запретили торговать рассадой из-за коронавируса

Сроки открытия выставки-продажи на Афанасия Никитина перенесли на неопределенный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Сроки открытия выставки-продажи рассады отложены из-за коронавируса Фото: администрация ТвериСроки открытия выставки-продажи рассады отложены из-за коронавируса Фото: администрация Твери
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Традиционная ярмарка по продаже рассады цветов и плодовоощной продукции открывается в Твери в середине апреля. Однако, в этом году из-за коронавируса, срок ее открытия отложили на неопределенное время.

Напомним, в соответствии с Постановлением Губернатора Тверской области "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" в регионе приостановлена работа всех ярмарок.

Тем временем, по информации администрации Твери, на участие в выставке-продаже заявились 90 человек.

- Все документы остаются в департаменте экономического развития администрации Твери, подтверждения всем участникам будут выданы перед началом работы ярмарки, о чем будет сообщено дополнительно, - сообщили местные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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